Foligno, schianto nella notte feriti in tre. Auto si ribalta

Giovanni Camirri

FOLIGNO - Tremendo schianto nella notte a due passi dal Ponte di Viale Firenze, all'ingresso del centro storico di Foligno. Per cause in fase di accertamento due vetture sono entrat in violenta collisione all'incrocio tra viale Firenze, via IV Novembre e viale XVI Giugno. Tre ventenni feriti e trasportati in ospedale. le loro condizioni sembrano non destare particolari preoccupazioni. Sul posto i carabinieri per i rilievi, i vigili del fuoco e il 118 per le operazioni di soccorso.

Lunedì 23 Luglio 2018



