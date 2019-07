Foligno, schianto con la moto: un morto e un ferito gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Un morto e un ferito gravissimo. E’ la drammatica cronaca di un incidente stradale, avvenuto intorno alle 20 di martedì lungo la Statale 77 Valdichienti direzione Foligno, nel tratto che va verso l’innesto con la Flaminia. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia stradale – sul posto personale di Foligno e Perugia – due persone, si tratterebbe di un uomo e una donna entrambe 50enni di cui non si conoscono le generalità, sono rimasti coinvolti in un tremendo incidente. L’uomo è deceduto dopo esser stato sbalzato dalla moto ed è andato ad impattare contro un ostacolo fisso ed è morto sul colpo. La donna versa in condizioni gravissime. A causa delle lesioni patite rischia di perdere un arto ed è stata ricoverata, in coma, all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno e per lei s’è valutato anche il trasferimento in rianimazione a Perugia. La dinamica della tragedia è ancora tutta da chiarire. Probabilmente la coppia di motociclisti – ma anche su questo punto si attendono riscontri – rientrava presumibilmente da una gita tra l’Appennino umbro e la vicina fascia marittima. Per consentire i soccorsi si sono formate lunghissime code che si sono prolungate per oltre un’ora. Nella giornata odierna si capirà meglio cosa ha causato la morte dell’uomo e ha costretto la donna al ricovero in condizioni drammatiche, davvero critiche. Nella stessa zona, sabato scorso, un altro motociclista è rimasto coinvolto in un incidente. I primi a soccorrerlo sono stati gli automobilisti che gli viaggiavano alle spalle e poi, trasferito in ospedale per le lesioni patite, è stato ricoverato von riserva di prognosi. Anche in questo caso sull’incidente procede la polizia stradale del distaccamento di Foligno.