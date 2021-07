Foligno, schianto tra auto e moto. Centauro perde la vita. Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco

Mercoledì 7 Luglio 2021, 13:06

FOLIGNO – Schianto tra una utilitaria e una moto, centauro perde la vita. È Accaduto nella tarda mattinata di mercoledì lungo la strada che da Foligno procede verso Montefalco. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al motociclista del quale non si conoscono le generalità. Sul posto per gli accertamenti di rito i carabinieri della Sezione Radiomobile, il 188 i cui sanitari non hanno potuto far nulla per il motociclista e i vigili del fuoco. Per consentire operazioni di soccorso e rilievi la strada è stata interdetta al traffico.