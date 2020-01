Da Foligno a Santa Maria per rubare un deodorante, e neanche le riesce

ASSISI - In trasferta da Foligno per rubare cosmetici, ma non riesce nemmeno a portar via un deodorante spray: non certo una ladra di primo livello, la donna di 47 anni bloccata e denunciata dai carabinieri della stazione di Santa Maria degli Angeli.



La donna è stata prima notata aggirarsi in modo sospetto tra gli scaffali di un supermercato e poi, quando l'antitaccheggio è suonato in corrispondenza dell'interno del suo cappotto, non ha potuto fare a meno che riconsegnare il deodorante. Beccandosi al tempo stesso una denuncia per furto aggravato.