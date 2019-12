Foligno, Santa Barbara: danni da maltempo in testa agli interventi dei vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Quasi sette interventi la giorno che corrispondo a 193 in media al mese dall’1 gennaio all’1 dicembre di quest’anno, per un totale di 2.123 uscite. Sono i numeri che riassumo l’attività del 2019 dei vigili del fuoco del Distaccamento di Foligno. L’occasione per fare il punto sull’attività è come ogni anno la solennità nazionale di Santa Barbara patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Una festa nella festa perché, come sempre accade in ogni realtà d’Italia, coinvolge l’intera comunità locale e nel complesso quella nazionale. I 2.123 interventi riassumo la professionalità dei vigili del fuoco e la vicinanza, spesso messa in campo anche davanti a grandi rischi, verso la comunità per garantire serenità, sicurezza e per risolvere quelle situazioni di profonda difficoltà che possono interessare le persone. Tra gli interventi maggiori ce ne sono 415 per incendi. Categoria operativa, questa, che riassume gli incedi di bosco e sterpaglie (119) e quelli cosiddetti “vari” (abitazioni, veicoli, attività produttive, commerciali e industrie solo per fare qualche esempio). Si passa poi all’altra categoria operativa che conta 312 azioni dei vigili del fuoco di Foligno e che interessa l’ambito del soccorso e salvataggio. Poi, terzo grande ambito operativo, è quello legato ai danni da maltempo e da acqua. Qui gli interventi complessivi sono 304 e sono comporti da 268 interventi da maltempo in senso stretto (alberi e rami caduti e situazioni di pericolo collegate) 2 per copertura tetti saltata (causa vento o pioggia molto forti) arrivando quindi ai cosiddetti “danni da allagamento” (34). A chiudere il quadro degli ambiti di intervento maggiore che hanno interessato l’azione del Distaccamento vigili del fuoco di Foligno ci sono le fughe di gas (34). Il Distaccamento di Foligno, guidato dal capodistaccamento Valtiero Tampieri, ha svolto, nei mesi considerati nel bilancio di Santa barbara, anche un ruolo di polo didattico. E lo ha fatto con il coordinamento del direttore regionale il l’ingegner Raffaele Ruggiero, l’approto del comandante provinciale ingegnere Luigi Zappia e del funzionario responsabile del distaccamento il direttore ingegnere Daniele Sciurpa. Il Distaccamento di via degli Anastasi ha assolto al ruolo di polo didattico regionale per i corsi di aggiornamento professionale del personale operante in Umbria, ma è divenuto pure polo formativo nazionale con un corso per i vigili del fuoco di nuova assunzione. La solennità di Santa Barbara sarà mercoledì 4 una grande occasione per i vigili del fuoco e sarà anche un momento dove l’attività verrà illustrata alla città e al territorio e saranno anche presentati i nuovi veicoli all’avanguardia in dotazione al Distaccamento. Si tratta di un mezzo Aps e di un fuoristrada modulo per inCendi boschivi. Appuntamento mercoledì 4 alle 17.30 al Distaccamento di foligno dove il vescovo Gualtiero Sigismondi e in vicario generale monsiggno Gianni Nizzi celebreranno la messa.