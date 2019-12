Foligno, per Santa Angela arriva il Cerimoniere di Papa Francesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Il Cerimoniere di Papa Francesco per la festa di Santa Angela da Foligno. Lo ha reso noto la Diocesi di Foligno, guidata dal vescovo monsignor Gualtiero Sigismondi, attraverso i canali istituzionali di comunicazione diocesani. Si partirà venerdì 3 gennaio alle 18 presso l’Oratorio Madonna del Gonfalone, in piazza San Francesco a Foligno, con la Santa Messa del Transito con la quale si celebrerà solennemente la festa di Santa Angela da Foligno. La celebrazione eucaristica è presieduta dal padre Franco Buonamano Ministro provinciale della provincia italiana di San Francesco d’Assisi dei Frati Minori Conventuali. Il giorno seguente, il 4 gennaio, sarà quello della festa dedicata alla Santa. Si partirà alle 9 con la messa presieduta da padre Sergio Cognini, quindi alle 10 messa presieduta da padre Peter M. Hrdy. Anima il coro della parrocchia di San Francesco; alle 11.30 messa presieduta da padre Alessandro Petrini Guardiano del Convento e vicario provinciale. Alle 18 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Guido Marini maestro delle Celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. Anima il coro della parrocchia di Maria Santissima Immacolata.“Angela da Foligno – viene spiegato dalla Diocesi di Foligno - dopo essersi recata ad Assisi ed aver avuto esperienze mistiche avviò un’intensa attività apostolica per aiutare il prossimo e soprattutto i suoi concittadini affetti da lebbra. Una volta morti marito e figli diede tutti i suoi averi ai poveri ed entrò nel Terz’Ordine Francescano: da quel momento visse in modo cristocentrico, ovvero tramite l’amore giunge all’identica mistica con Cristo. Per i suoi scritti assai profondi è stata chiamata “maestra di teologia”. Il 3 aprile 1701 furono concessi Messa ed Ufficio propri in onore della Beata. Infine il 9 ottobre 2013 Papa Francesco, accogliendo la relazione del Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha iscritto Angela da Foligno nel catalogo dei Santi, estendendone il Culto liturgico alla Chiesa Universale”. Sono tantissimi i devoti di Santa Angela da Foligno in tutto il mondo. In tantissimi, nell’arco dell’anno raggiungo Foligno per una preghiera davanti alle reliquie di Angela a altrettante persone in tutto il mondo ne hanno letto il Liber dimostrando come la Santa di Foligno sia, paradossalmente parlando, più conosciuta fuori dalla sua città che nella stessa Foligno.