Foligno, San Giovanni Profiamma in fermento per la 39esima edizione della Quintanella. Sabato Corteo e domenica tenzone tra i baby cavalieri

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - E’ in pieno svolgimento la 39esima edizione della Giostra della Quintanella di San Giovanni Profiamma. La settimana ha visto protagonisti i bambini e ragazzi del paese, e non, che si sono sfidati, amichevolmente, in varie e goliardiche gare. Martedì, con le Olimpiadi, le squadre dei sette rioni della Quintanella hanno cercato di superare tutte le prove preparate per l’occasione. Il rione Cimabue si è aggiudicato il primo posto. Mercoledì è stata la volta della Gara del Dolce. Sotto la guida della pasticceria del Conad di via Raffaelo Sanzio, che ha messo a disposizione tutti gli ingredienti, le squadre dei rioni hanno cercato di riprodurre il dolce eseguito dai pasticceri. «Il risultato - spiega Simone Favaroni, vertice della Quintanella di San Giovanni Profiamma - è stato entusiasmante. I bambini si sono messi all’opera è ricreato, a modo loro, il dolce. Con qualche maglietta sporca di cioccolato e qualche bocca sporca di panna, i sette rioni hanno presentato alla giuria dei bellissimi e buonissimi dolci che in poco tempo sono stati graditi da tutti gli ospiti presenti. Al Mulino la vittoria per la torta meglio eseguita». Giovedì sera un’altra chicca della Quintanella di San Giovanni Profiamma: “Il Cantaquintanelliere”. «Anche quest’anno ricorda Favaroni - è stato riproposto questo evento che ha già riscosso molto successo nella passata edizione. Alla conduzione due amici della Quintanella Sara Pizzoni e Diego Cirocchi che hanno presentato con maestria e simpatia i cantanti dei sette rioni». «Altissimo - ha detto la presidente della giuria professoressa Mariella Battistelli - il livello tecnico di questi ragazzi» e, data la difficoltà nella scelta del vincitore, sono stati assegnati tre ex aequo ai rioni Fosso Treggiano, Cimabue e Mazzante. Lodi della giuria per il rione Mazzante che ha presentato al pubblico Sangiovannese non un cantante singolo ma una vera band tutta dal vivo. Venerdì sera è stata è stata la volta della gara dei tamburini, la vera colonna sonora della Quintanella. Sabato è il gran giorno del corteo storico per le vie del paese e il mercato rionale agli impianti sportivi di San Giovanni Profiamma. Si parte alle 18.30. Domenica ci sarà la tenzone con la 39esima Giostra della Quintanella dalle ore 18.30 al Campo de li Giochi i sette cavalieri si contenderanno l’ambito palio di giostra dipinto quest’anno da Pietro Cruciani. «La Quintanella di San Giovanni - ricorda Ancora Favaroni -si conferma un appuntamento che vede la partecipazione di centinaia di bambini e ragazzi che si sentono protagonisti di un evento festoso tutto dedicato a loro e fatto da loro».

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:38



