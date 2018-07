Foligno, sabato il casting per il film “Nati 2 volte”. Ecco come partecipare per andare in scena con Fabio Troiano, Euridice Axen e Marco Palvetti.

di Giovanni Camirri

FOLIGNO – Sale la febbre per le riprese del film “Nati 2 Volte” del regista Pierluigi Di Lallo con Fabio Troiano, Euridice Axen e Marco Palvetti. Sabato 21, dalle 10 alle 20, presso la pizzeria Winner in via Massimo Arcamone a Foligno, ci sarà il casting. “Si cercano – viene spiegato – tra i 18 e i 65 anni. Per partecipare alla selezione bisogna recarsi al casting portando al seguito una fotocopia del documento di identità, una del codice fiscale e due fotografie, una in piano intero e una in piano americano. Il film tratta la necessità di aprire un dibattito serio sulle difficoltà inerenti alla scelta, all’appartenenza e al cambio di genere. Il titolo è ispirato, infatti, a questo tipo di rinascita e a temi di profonda attualità. Le riprese del film si terranno a Foligno e dureranno 4 settimane. Sul set lavoreranno circa 100 persone. Alcune figure professionali e i figuranti saranno selezionati proprio a Foligno per garantire un impiego importante di risorse locali. La selezione, come detto, ci sarà sabato. Il filma è prodotto da Time Srl e il il produttore Gianluca Vania Pirazzoli.

