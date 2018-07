Foligno: rubati, perduti o scippati, la Polizia “salva” 50 telefoni cellulari

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Cinquanta telefoni cellulari salvati dalla polizia in sei mesi. E’ il bilancio di una serie di efficacissime indagini lampo, che gli investigatori del Commissariato di Foligno, guidati dal vicequestore Bruno Antonini, hanno brillantemente condotto in porto da gennaio a giugno. I cellulari interessati dalla investigazioni sono stati censiti in conseguenza di denunce di smarrimento, furto da borse, zaini o dall’interno di vetture fino a trasformarsi nel bottino di qualche scippo. L’azione investigativa ha coinvolto gli specialisti dell’Ufficio Controllo del Territorio, della Squadra Volante e del Settore Anticrimine. Un lavoro corale, condotto ciascuno per le rispettive competenze e ambiti operativi, che ha portato ai frutti sperati. In qualche caso, come si apprende da qualche post di ringraziamento alla polizia apparso sui social più frequentati, il cellulare ritrovato e riconsegnato al proprietario ha spesso un valore che va ben oltre il mero aspetto economico. In diversi casi s’è trattato di terminali donati o acquistati in occasioni particolari o che costituiscono un ricordo di un particolare momento di vita. Dall’altro lato c’è il fatto della possibilità, rientrando in possesso del telefonino, di poter ripristinare quei files, in particolare foto o servizi di messaggistica, che diversamente potevano andare definitivamente persi. Come è facile immaginare le indagini lampo, tanto per rapidità d’esecuzione quanto per efficacia nella risposta, hanno portato anche alla mappatura, come è facile immaginare, dei soggetti in possesso dei quali sono stati trovati i cellulari smarriti o rubati. Per diversi di questi soggetti è scattata la denuncia per furto e per molti altri, e sono la maggior parte quella per una ipotesi di reato ben più grave quale è appunto la ricettazione. E ci sono state anche situazioni mix, nel senso che qualcuno, anche se inconsapevolmente davanti alla legge poco conta, ha acquistato un cellulare di dubbia provenienza e ciò ha permesso di individuare il venditore fuorilegge e quindi di risalire in alcune situazioni anche al presunto autore del furto.

