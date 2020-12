Foligno, rubate le luci della Maestà dello Staffo l’edicola mariana crocevia per i viandanti

FOLIGNO - “È un gesto senza senso che più che per il valore economico, colpisce dal punto di vista dei sentimenti, della fede, dell’attaccamento alle tradizioni, dell’identità di territorio e da quello di storico punto di riferimento per i viandanti”. A parlare è Giancarlo Lini, presidente della Comunanza Agraria di Afrile, amareggiato per quanto da poco accaduto ai danni della maestà dello Staffo, edicola votiva della fascia montana folignate. A piegare a Il Messaggero cosa è accaduto è lo Stesso Lini. “Nelle scorse ore – spiega – ignoti hanno rubato il piccolo impianto di illuminazione che era stato acquistato raccogliendo fondi tra i fedeli della zona e le persone che frequentano queste montagne. Un piccolo segno per illuminare la Maestà dello Staffo, un edicola votiva posta lungo la via che anticamente veniva percorsa dai viandanti e che oggi continua in quella tradizione. La cosa assurda non è tanto nel valore economico del piccolo impianto composto da luci led, un pannello fotovoltaico, una batteria e un timer per lo spegnimento, ma è un atto sconsiderato vero il valore del luogo e l’attaccamento che tante persone, di fede o meno, hanno per quella Maestà. Ci siamo già attivati per mettere in funzione entro Natale – prosegue – una nuova illuminazione. L’attaccamento a quella maestà c’è da sempre. Basti pensare che dopo il terremoto del 1997 la Madonna dello Staffo venne riedificata utilizzando le pietre delle case terremotate di tutti i piccoli borghi che le fanno da contorno. La statua della Madonna, poi, venne donata dalla Caritas di Como, in un atto di grande solidarietà e vicinanza. Lo Staffo è da sempre un punto di riferimento che accompagna e poi si apre su uno scorcio bellissimo. Per valorizzare questa realtà è stato fatto tantissimo: dalla festa religiosa che cade il 2 agosto, alle attività sociali arrivando all’evento “Musica all’Altezza” che si propone di contribuire alla riscoperta e valorizzazione dei paesi della montagna folignate che dalla valle di Capodacqua sale fino ai Piani Plestini. Quanto accaduto, e per il quale go presentato denuncia ai carabinieri, conclude il presidente Lini – è uno sfregio per tutti”. Quello della Maestà dello Staffo è il secondo furto di luci in prossimità di strutture religiose nell’arco di una decina di giorni. Quello precedente interessa la chiesa di Budino, fiaccata dal terremoto del 2016. Nel perimetro della parrocchia sono stati realizzati alberi di Natale illuminati e qualcuno, come segnalato dai parrocchiani che hanno notato un’auto in fuga, ha rubato le luci comperate dagli stessi paesani che si sono autotassati “Viviamo tutti – aveva detto a Il Messaggero all’epoca del furto Silvia Damiani - un momento complesso, ma qui a Budino è ancora più complicato. Basti pensare che hanno rubato anche le luci dell’albero di Natale qui in paese”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA