Foligno, rubate le luci dell'albero di Natale. Un borgo in rivolta: «Gesto privo di senso, siamo arrabbiati»

FOLIGNO Ladri di Natale in azione a Budino, borgo nelle campagne del Comune di Foligno a due passi dal confine con la vicina Bevagna. Intorno alle 19 della vigili dell’Immacolata un cittaino ha notato le luci spente di uno degli albero di Natale che si trovano vicino alla chiesa parrocchiale fiaccata dalle ferite del terremoto del 2016. In prima battuta ha pensato ad un malfunzionamento dell’impianto. Poi vedendo spegnersi le luci di un secondo albero ha deciso di andare a verificare. Ed è stato in quel frangente che è stata notata un’auto che si allontanava di gran carriera. Poi la scoperta: le luci di Natale, comperate dai parrocchiani che si sono autotassati per abbellire appunto con le luci natalizie alberi e chiesa parrocchiale, erano stati rubati. “È – dicono amareggiati alcuni cittadini – un gesto privo di senso. Uno sfregio ad una borgo che nonostante le tante difficoltà, vuole rinascere”.

