Foligno, rubano in un negozio e feriscono il dirigente della Polizia. Arrestati due rapinatori

di Giovanni Camirri

FOLIGNO – Finita la fuga dei rapinatori che il 30 marzo scorso hanno rubato in un negozio e ferito il dirigente del Commissariato di Polizia di Foligno, il vicequestore Bruno Antonini, intervenuto per bloccarli. E quel furto divenuto rapina s’è chiuso con due arresti eseguiti da poco. Nella rete della polizia, con le indagini condotte dal Commissariato, Squadra di Polizia Giudiziaria, eseguite col supporto della Squadra Mobile di Perugia e del Commissariato di Assisi, sono finiti i due soggetti ritenuti essere gli autori dei fatti. Si tratta di un brasiliano, fermato alla stazione di Fontivegge, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari, e un cittadino della Guinea, fermato a Batia, e trasferito in carcere a Perugia.

Gioved├Č 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:17



