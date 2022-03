Foligno, rubano 3 quintali di rame da un treno storico. Arrestati dai carabinieri che recuperano anche la refurtiva.

FOLIGNO - I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Foligno, guidata dal maggiore Giuseppe Agresti, hanno arrestato due uomini residenti fuori regione, ritenendoli responsabili del furto di circa 3 quintali di rame. I militari, impegnati in servizio di prevenzione e controllo nel centro abitato di Foligno, alle prime ore del mattino hanno controllato gli occupanti di una vettura in sosta nei pressi della Stazione Ferroviaria. L’attenzione è stata attratta dalla presenza, sul sedile posteriore dell’auto, di un considerevole quantitativo di rame, metallo pregiato e ricercato. Nel contempo si è accertato che, durante la notte, da un locomotore di interesse storico, perfettamente funzionante, in sosta nel deposito ferroviario, erano stati sapientemente smontati diversi elementi in rame, compatibili con quelli rinvenuti all’interno dell’auto. I due soggetti sono stati arrestati arresto per il presunto furto di rame, mentre gli elementi metallici sono stati restituiti all’Ente Ferroviario che si è fatto carico della riparazione della locomotiva. Nell’udienza davanti al gip del Tribunale di Spoleto l’arresto è stato convalidato e, nei confronti dei due uomini , è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.