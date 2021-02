FOLIGNO - Poco più di 24 ore. Tanto è durata la sparizione del cosiddetto camion cavalli, il furgone speciale adibito a trasporto animali, rubato dalla scuderia del rione Croce Bianca, che ne è proprietario, nella notte tra venerdì e sabato. Ieri il mezzo speciale è stato individuato in mezzo agli ulivi sulle colline che sovrastano Sant’Eraclio. È stato individuato praticamente in mezzo a due ulivi, quindi un po’ danneggiato e con alcuni degli pneumatici a terra. Perché sia finito in quel posto e chi ce l’abbia portato sono tutti elementi da chiarire. E li sta approfondendo la polizia cui il rione Croce Bianca ha presentato la denuncia di furto del mezzo speciale. Che si tratta di una sorta di bravata pare alquanto improbabile. Piuttosto viene da pensare che chi ha compiuto il furto, favorito dalla notte ed in pieno orario di coprifuoco, possa esser stato costretto ad abbandonare il veicolo magari perché s’è di fatto impantanato forse non conoscendo bene il territorio o forse perché, ma è tutto da provare, ha pensato di aver rubato un furgone facile da piazzare ma poi s’è accorto dell’uso cui era destinato e quindi se ne è disfatto. L’unica cosa certa, al momento, è che il furto è stato messo a segno e qualcuno s’è allontanato con camion cavalli per poi disfarsene lasciandolo abbandonato in mezzo alle colline. Chi ha commesso il furto, vale ricordarlo, s’è mosso con mestiere puntando direttamente al veicolo, sfondando un cancello di ferro per poi violare il blocco d’accensione del mezzo che, messo in qualche modo in moto è sparito nel nulla. Il veicolo dedicato al trasporto animali ha un valore di mercato che si attesta intorno agli 8-9 mila euro. Il fatto che chi ha colpito lo abbia fatto violando con ogni probabilità il coprifuoco lo si evince dal fatto che fino ad un determinato orario serale, che rispetta le norme vigenti in materia di contrasto al Covid, i rionali del Croce Bianca si occupano del governo dei cavalli. Quindi chi ha agito lo ha fatto quando non c’era, e non poteva esserci, nessuno. Ora, come sempre accade in queste situazioni le investigazioni condotte dalla polizia, ed innescate dalla denuncia di furto, proseguono senza soluzione di continuità per giungere all’individuazione di chi è materialmente entrato in azione. Investigazioni che prevedono, come da prassi, anche i rilievi della Scientifica per l’individuazione di tracce e impronte, gli approfondimenti dell’Anticrimine e l’ulteriore controllo del territorio da parte della Volante. Un lavoro d’indagine che si muove in sinergia su questo come su altri ambiti. Ora il passo successivo sarà la conta dei danni che servirà a capire il livello di rilevanza, anche economico, dei danni patiti dal camion cavalli che si avvia, in base ai tempi tecnici necessari, a riprendere la funzione per la quale era stato acquistato dal rione Croce Bianca e cioè l’attività di scuderia legata alla Giostra della Quintana. Nelle prossime ore si potranno capire più approfonditamente i contorni dei fatti rispetto ai quali prosegue la caccia agli autori del furto messo a segno in orario in cui era in vigore il coprifuoco.

