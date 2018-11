Foligno, ritorvata busta “anonima" contenente 500 euro: in tanti la rivendicano ma alla fine arriva il vero proprietario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO – Ragazza trova busta “anonima” in un negozio del centro, con 500 euro all’interno, la consegna al comando della polizia locale, si sparge la voce, si moltiplicano le gli smemorati che hanno perduto il plico, ma alla fine arriva il vero proprietario che fornisce anche le prove. E’ accaduto nelle scorse ore a Foligno. Protagonista della buona azione una giovane donna che ha rinvenuto una busta senza segni distintivi e col denaro al suo interno e non ci ha pensato due volte a consegnarla al Comando della Polizia Locale. Il tam tam sull’episodio ha amplificato ha fato lievitare il numero delle persone che si sono fatte avanti per rivendicare la proprietà di quel denaro. Alla fine è arrivato il vero proprietario del denaro che ha dimostrato la paternità di quei 500 euro fornendo agli agenti del Comando di viale Marconi elementi identificativi, compresa la ricevuta i prelievo, che solo il reale titolare della somma poteva conoscere. L’uomo ha dimostrato che nella busta c’erano 24 banconote da 20 euro e 2 da 5 euro e una penna di colore nero senza tappino