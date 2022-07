Lunedì 11 Luglio 2022, 07:00

FOLIGNO «Combatterò con tutta la forza che ho. No, lo studio-laboratorio dove lavoro non me lo possono pignorare. I sigilli li metteranno lunedì 18, ma io sarò lì a combattere. A fermarli». Contro i sigilli che hanno già chiuso un presepe nel cuore della montagna folignate, combatte Maurizio Cancelli. Una vita da professore, la passione politica che nel secolo scorso l’ha portato a fare anche l’assessore, ma soprattutto artista.

Combatte contro i pignoramenti da quando fatica a pagare un mutuo che si è accollato per pagare i debiti del figlio che adesso non c’è più. Fatica tanto che la sua vicenda, come racconta, è sul tavolo della Fondazione Umbra contro l’usura presieduta da Fausto Cardella. Quella pratica significa che Cancelli ha superato la sottile linea rossa tra la difficoltà a stare dietro alle rate della banca(«ho già coperto una bella cifra», racconta al telefono) e la necessità di bussare a porte che aprono verso un ignoto fatto di ricatti e paura. «Ma non l’ho mai fatto», dice con forza spiegando la sua storia. Una storia che da anni è lunga e tortuosa, come una delle stradine di montagna che salgono verso il paradiso verde sopra Foligno. La cripta di famiglia da una parte, la chiesetta dei partigiani dall’altra.

Già la cripta. Sotto c’è una storia che sa di leggenda. «Ma non siamo guaritori, non dite questo. Piuttosto-dice Maurizio Cancelli, che per 43 anni ha insegnato educazione artistica nelle scuole medie, esposto i suoi quadri alle Nazioni Unite, incontrato capi di stato e di governo- siamo i primi testimoni del cristianesimo in Umbria».

Perché dentro a quel paese, Cancelli, che porta il nome dell’unico abitante rimasto, c’è una storia che suona così. Si narra dei Santi Apostoli Pietro e Paolo che ripagarono dell’ospitalità gli abitanti di Cancelli con il dono di poter benedire e guarire. «Ma non chiamatici guaritori- ripete Maurizio, 71 anni- devo difendere il buon nome della famiglia, dei miei nonni». L’albero genealogico della famiglia, su quelle pendici, è documentabile a partire dal 1250.

La sua vita divisa in quattro: professore, politico, ristoratore artista. Artista per sempre, anche adesso che deve difendere il suo laboratorio dai sigilli. «Perché se non lavoro e non vendo le mie opere( me le chiedono da Roma, dovevo andare a Berlino) come lo ripago quel mutuo? Ecco perché dico che il laboratorio dove lavoro ai quadri lo difenderò con tutte le mie forze». Non basta la pensione da insegnante per inseguire l’algoritmo delle rate del mutuo. E allora Maurizio lavora (per passione) e vende. «Anche se adesso-dice- con la guerra e la crisi è sempre più difficile. Ma ce la posso fare. Qui, nel mio laboratorio c’è la mia vita. Quelli del tribunale lo devono capire, datemi una possibilità».

Dall’altra sera, cioè da quando la sua storia di difficoltà e di lotta, di dolore e passione, è diventata di pubblico dominio pubblico, il telefono di Maurizio Cancelli non ha smesso di squillare. E c’è anche chi è salito fino a quella terrazza dove la tv non arriva. Una parola, una testimonianza d’affetto, un’idea per uscire dall’angolo. Un angolo che quella montagna non può avere per chi ha dedicato la vita alla pittura e alla natura. Prima che una storia contromano, fatta di un dolore infinito, sabotasse un pezzo di paradiso.