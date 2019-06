Foligno, il rione Turri vince la Quintanella di San Giovanni Profiamma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Il rione Turri ha vinto la 40esima Quintanella di San Giovanni Profiamma. Quella di sabato è stata una festa nella festa. Tutta dedicata ai bambini che, in sella ad una bicicletta imitano la Giostra della Quintana che viene corsa a cavallo, la manifestazione ha raccolto grandi consensi di pubblico. In apertura il classico Corteo Storico, con i bambini e le bambine in abito barocco, ha aperto la tenzone al campo della Quintanella di San Giovanni Profiamma. Poi è stata gara in Campo tornata dopo tornata. La prima delle tre carriere è stata aperta dal rione Cimabue. Poi è toccato a Colle, Mazzante, San Girolamo, Case Basse, Fosso Treggiano, Turri e poi Mulino. Alla fine ha vinto Turri. Ed ecco la classifica dal primo a scendere: Turri, Fosso Treggiano, Cimabue, Mulino, Mazzante, San Girolamo, Case Basse, Colle. Ed ecco i protagonisti di ciascuno degli otto rioni: Cimabue (priore Federico Belloco, cavaliere Alberto Silvestroni, dama Rebecca Caputi), San Girolamo (priore Eleonora Grasso, cavaliere Riccardo Martelli, dama Federica Nuzzolo), Turri (priore Maria Neculau, cavaliere Elia Locci, dama Valeria Franquillo), Colle (priore Leonardo Belloco, cavaliere Cristian Dionigi, dama Paola Belloco), Casebasse (priore Laura Cordiali, cavaliere Giorgio Bosi, dama Stella Habili), Mulino (priore Martina Mirti, cavaliere Tommaso Ottaviani, dama Eva Pietraccini), Fosso Treggiano (priore Agnese Monarca, cavaliere Riccardo Franquillio, dama Angelica Stefanetti), Mazzante (priore Elisa Carletti, cavaliere Edoardo Magrutti, dama Camilla Gubbini).