Foligno, il rione San Girolamo vince la Quintanella di San Giovanni Profiamma

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Il rione San Girolamo con David Villino ha vinto la 39esima edizione della Quintanella di San Giovanni Profiamma. E' stata una gara al cardiopalmo, quella disputata domenica al Campo de li Giochi del piccolo borgo alle porte di Foligno, dove i piccoli cavalieri, in sella alle bicilette da gara, lancia in resta hanno sfidato gli anelli di diametro decrescente nelle tre tornate dlela manifestazione. San Girolamo, guidato dal priore Eleonora Grasso, torna alla vittoria dopo 5 anni. A riotirare il palio c'erano il priore, il cavaliere e la dama Melisa Pascucci. L'evento, guidato da Simone Favaroni e realizzato da un vero e proprioe sercito di volontari, è tutto dedicato ai più piccoli che sfilano in abiti secenteschi, stessa foggia seguita dai giovanissimic avalieri che si danno battaglia nella singolar tenzone.

Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:27



