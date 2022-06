Foligno il rione La Mora apre la Giostra della Quintana de La Sfida. Ecco l’ordine di partenza

FOLIGNO - Il rione La Mora aprirà la Giostra della Quintana de la Sfida in programma Sabato dalle 21 al Campo de li Giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti. Ecco l’ordine di partenza: La Mora, Croce Bianca, Spada, Badia, Giotti, Cassero, Pugilli, Contrastanga, Ammanniti, Morlupo. Questi sono i binomi che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, si preparano a scendere in campo per sfidare il dio Marte: Ammanniti: Tommaso Finestra su Doriano; Badia: Lorenzo Melosso su Texas Cactus; Cassero: Luca Innocenzi su Guitto; Croce Bianca: Lorenzo Fair Excel; Contrastanga: Daniele Scarponi su Ambientalist; Giotti: Massimo Gubbini su Daytona Man; La Mora: Mattia Zannori su Non succederà più; Morplupo: Alesandro Candelori su Lo Zingaro; Pugilli: Nicholas Lionetti su Destination Paco; Spada: Pierluigi Chicchini su Unknown Princess.