Foligno, il rione Croce Bianca vince la Giostra della Quintana della Rivincita

FOLIGNO - Il rione Croce Bianca, con Massimo Gubbini in sella a Super Magic ha vinto la Giostra dlela Quintana della Rivincita. Una gara perfetta, quella di Gubbini che ha portato al rione guidato dal priore Andrea Ponti il 23esimo palio confermando il primato di vittorie dellla contrada di via ButaroniSpada,Daniele Scarponi su City Hunter, punti 90, tempo 52.41; Croce Bianca, Massimo Gubbini su Super Magic (Cavallo all'esordio), punti 90, tempo 52.90; Contrastanga, Daniele Ravagli su Invincibile Pong (cavallo all'esordio), toccato due bandierine e abbattuta una all'ingresso del secondo anello, punti 90 penalità 10, non accede alle successive tornate; Pugilli, Pierluigi Chicchini in sella a Edward England, punti 90, tempo 53.16; Ammanniti, Marco Diafaldi con la debuttante Provaci Piccola, punti 90, penalità 30 manca il terzo anello. Non accede alle successive tornate. Tempo 58.77; Morlupo, Lorenzo Paci su Lanunio, punti 90, tempo 54.31; Badia, Cristian Cordari su Agnesotta, 90 punti, tempo 53.71; Giotti, Alessandro Candelori su Annaurora, punti 90, tempo 53.95; Cassero, Luca Innocenzi su Guitto, punti 90 tempo 53.36; La Mora, Mattia Zannori su Macchia d'Olio, punti 90 tempo 53.48.Morlupo, punti 90, tempo 54.02 1.48.34; Giotti, punti 90, tempo 54.07, totale 1.48.03; Badia, punti 90, tempo 53.45, totale 1,47.16; La Mora punti 90, tempo 53.60, totale 1.47.08; Cassero, punti 90, tempo 53.66, totale 1.47.02; Pugilli punti 90, tempo 53.17, totale 1.46.33; Croce Bianca, punti 90, tempo 53.29, totale 1.46.20; Spada, punti 90, tempo 53.89, 1.46.30.La terza tornata si doveva giostrare tra 8 rioni, ma il Morlupo ha ritirato il binomio a seguito di un incidente occorso al cavaliere Lorenzo Paci che ha battuto una gamba mentre era in corso, contro il limite del Campo de li Giochi. Situazione che non gli ha permesso di affrontare la terza ed ultima carriera. Ecco le prestazioni: Giotti, punti 90, tempo di tornata 54.48, tempo totale 2.42.51; Badia, punti 90, tempo 53.69, totale 2.40.86; La Mora punti 90, tempo, 54.30; totale 2.41.39; Cassero, punti 90, tempo 53.55, totale 2.40.58; Pugilli, punti 90, tempo 53.66, totale 2.40; Spada punti 90, tempo 53.25, totale 2.39.55; Croce Bianca punti 90, tempo 53.28, totale 2.39.48.