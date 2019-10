Foligno, il rione Cassero vince la Quintana straordinaria

FOLIGNO - Luca Innocenzi del rione Cassero ha vinto, in sella a Guitto, la Quintana straordinaria dedicata alle popolazioni terremotate della Valnerina. Una Giostra piena di emozioni, che una tornata dopo l'altra, ha mandato ko i favoriti. E' uscito Scarponi (Spada) alla prima tornata e alla seconda Gubbini(Croce Bianca) che aveva fatto il miglior tempo. Ko agli anelli anche Chicchini(Pugilli). In finale sono arrivati Cassero, La Mora, Giotti, Ammanniti e Badia. Innocenzi ha regalato al rione Cassero il palio numero dodici. Per Innocenzi è la settima vittoria al Campo de li Giochi. © RIPRODUZIONE RISERVATA