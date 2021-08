Foligno, il rione Cassero con Luca Innocenzi su Guitto apre la Giostra della Quintana della Sfida

Venerdì 6 Agosto 2021, 23:50

FOLIGNO – Giostra della Quintana, il rione Cassero con Luca Innocenzi su guitto aprono la Giostra della Quintana de la Sfida in programma sabato 7 agosto al Campo dei li Giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti”. Ecco l’ordine di partenza estratto 15 minuti prima della mezzanotte di venerdì: Cassero, Ammanniti, Croce Bianca, Giotti, Spada, Morlupo, La Mora, Pugilli, Badia, Contrastanga. Questi Questi i binomi che, come reso noto dall?ente Giostra della Quintana e salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, scenderanno in campo sabato 7 : rione Ammanniti: Tommaso Finestra su Hamamelis; Badia: Lorenzo Melosso su Speedwell Blue; Cassero: Luca Innocenzi su Guitto; Contrastanga: Pierluigi Chiccini su Unknown Princess; Croce Bianca: Lorenzo Paci su Super Magic; Giotti: Daniele Scarponi su Daytona Man; La Mora: Mattia Zannori su Non Succederà Più; Morlupo: Alessandro Candelori su Zingaro; Pugilli: Michelangelo Fondi su Edward England; Spada: Massimo Gubbini su City Hunter