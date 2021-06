Foligno, il rilancio si fa in bicicletta tra la Fascia Olivata e le colline del Sagrantino lungo i 166 chilometri della “Ciclovia la Francescana”

FOLIGNO - Passa per la bicicletta, e in particolare per quella storica, la ripartenza di un territorio, quello che va da Assisi a Spoleto passando per Foligno che ne è il fulcro per un totale di 12 territori Comunali che vanno dalla fascia olivata fino alle colline del Sagrantino. Una ripartenza che porta la firma del “Percorso permanente2 della “Ciclostorica La Francescana” che diventa la “Ciclovia Francescana”. Il successo del progetto ha preso le mosse già lo scorso anno quando la manifestazione s’è trasformata nell’inaugurazione dello splendido percorso permanente di 166 chilometri, che ha messo in rete dodici comuni della Valle Umbra da Assisi a Spoleto. Un risultato importantissimo con La Francescana è riuscita e continua meritoriamente ad elevare la caratura della manifestazione ed aumentare l'afflusso turistico sul territorio in forma diffusa. Il percorso permanente ha già riscosso entusiastico apprezzamento dai partecipanti: da oggi si torna a lavorare con determinazione al progetto di tabellazione stabile per cui Comuni enti, istituzioni ed operatori territoriali, hanno già espresso grande interesse e disponibilità e che oggi è richiesta a gran voce dal territorio e dal mercato del turismo in bicicletta in Umbria. Per questo turismo, che si differenzia da quello mordi e fuggi delle competizioni più o meno agonistiche e che sceglie di trascorrere più giorni alla scoperta del territorio, La Francescana è ormai, dalla prima edizione del 2015, punto consolidato di riferimento. Il Comune di Foligno, stando ad una delibera di Giunta, sta lavorando ad un “protocollo d'intesa per la identificazione, la realizzazione e la promozione del percorso permanente della Ciclostorica Francescana. “Ciclovia La Francescana”. Nell’atto si legge che la delibera di approvare l’atto relativo al “Protocollo di intesa per l’identificazione, la realizzazione e la promozione del percorso denominato “Ciclovia La Francescana”, promosso dal Comune di Foligno in collaborazione con l’Associazione “La Francescana ciclostorica asd”, che si snoderà per circa 166 km nel cuore dell'Umbria tra i colli della fascia olivata e quelli del versante opposto coltivati a Sagrantino ed attraverserà luoghi che vantano un enorme patrimonio di storia, arte, cultura ed enogastronomia; Di promuovere la sottoscrizione del Protocollo con i Comuni di Assisi, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello, Spoleto e Trevi”. Tutto pronto, quindi, per far crescere un grand eprogetto che si muove al ritmo sano della bicicletta.

