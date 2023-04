Sabato 15 Aprile 2023, 10:00

FOLIGNO - “Questo è un luogo dalla grande risonanza, un luogo di vibrazioni dove si coglie l’amore per la musica e la famiglia è un luogo dove Luciano Fancelli è sempre presente”. Lo ha detto ieri, a Capodacqua di Foligno, Richard Galliano che ha visitato la terra del maestro Fancelli, importantissimo fisarmonicista, arrivando proprio sotto la grande quercia dove il musicista folignate era solito suonare la fisarmonica anche per 10 ore di fila. Galliano è il più grande fisarmonicista in attività al mondo, jazzista, l’unico che ha inciso per Deutsche Grammophon, e ieri sera all’Auditorium San Domenico è stato l’atteso protagonista del concerto evento dedicato alla seconda edizione della borsa di studio “Mario Guidi”. Una serata che gli Amici della Musica di Foligno hanno dedicato a Guidi, manager folignate prematuramente scomparso, il primo in Italia a dar vita a un’Agenzia jazz. E Galliano - come tanti altri big di quel mondo – era nella sua scuderia. Sotto la quercia di Fancelli c’è stata anche una gradita sorpresa per il maestro Galliano. Ad attenderlo c’era una delle più antiche fisarmoniche suonate da Fancelli. “Di Fancelli – ha detto Galliano – amo molto il brano “Ciri” che ha una grande atmosfera”. Ad accompagnare a Capodacqua il grande musicista internazionale il pianista Marco Scolastra e ad attenderlo c’erano, tra gli altri, il presidente degli Amici della Musica di Foligno Giorgio Battisti, l’assessore comunale alla Cultura Decio Barili e il presidente dell’Associazione Capodacqua Alessandro Alessandri e con loro tanti altri esponenti della comunità locale, tra cui la signora Carla parente di Luciano Fancelli, che hanno guidato il maestro Galliano alla scoperta di Capodacqua. E c’è stata anche una simpatica parentesi che s’è concretizzata a poche centinaia di metri dall’ingresso a Capodacqua. A raccontarla è stato lo stesso Marco Scolastra: “Siamo passati – dice il pianista - vicino al bivio per Gallano e il maestro ha detto: non si potrebbe aggiungere una “I”?”. e quel “Gallianno” che può trasformarsi in “Galliano” è stato un momento molto simpatico. Ed è stato anche un elemento ulteriore che ha raccontato come una personalità di grande spessore, come lo è Richard Galliano, sia davvero “un grande, una persona vera” perché s’è emozionato visitando i luoghi di Fancelli e ed ha trasmesso quella sua emozione alla comunità di Capodaqua che ha condiviso quelle “vibrazioni”. Domani si prosegue, ancora Auditorium San Domenico, ore 17, per il secondo appuntamento concerto dedicato alla borsa di studio “Mario Guidi”che porterà sul palco Riccardo Catria, giovane trombettista jazz, vincitore della borsa di studio 2023 “Mario Guidi”. Con lui in scena il celebre jazzista, pianista umbro, Ramberto Ciammarughi. Un incontro tra generazioni in nome del grande jazz.