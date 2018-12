Foligno, resta coinvolto in un incidente mentre guida ubriaco con alcol nel sangue 4 volte sopra il livello consentito: patente ritirata e auto sequestrata. In azione la polizia locale

Ultimo aggiornamento: 13:24

FOLIGNO - Ritirata la patente e sequestrata l’autovettura al conducente di un autoveicolo risultato positivo all’alcol test. E’ successo l’altra sera ad un folignate. Nel corso di un incidente stradale tra due autovetture, gli agenti della polizia locale di Foligno hanno accertato che uno dei due conducenti mostrava chiari segnali di abuso alcolico. E' stato pertanto accompagnato al Comando, guidato dal tenente colonnello Marco Baffa, per essere sottoposto ad accertamenti mediante l’etilometro. Al termine delle prove il conducente, residente in città, ha evidenziato un tasso alcolemico superiore quattro volte il limite di legge. E’ stato disposto immediatamente il ritiro della patente di guida, sequestrata anche l’autovettura che sarà oggetto di confisca amministrativa e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Nel corso di controlli in ambito commerciale e di polizia amministrativa, è stato sanzionato il titolare di un esercizio aperto senza titolo amministrativo e due operatori commerciali su area pubblica per inosservanza della normativa regionale in materia di commercio. Ai tre sono state contestate sanzioni amministrative di 5mila euro ciascuno. Disposta la chiusura del negozio. Analogamente sono state contestate due sanzioni per aver tenuto pubblici intrattenimenti senza titolo autorizzativo, per mille euro ciascuno. Proseguono intanto i controlli per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nella zona dell’ospedale.