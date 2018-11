Foligno, razzia di ciclomotori, operazione anticrimine della Polizia Locale: gli agenti del comandante Marco Baffa denunciano per furto due minorenni

Ultimo aggiornamento: 15:23

FOLIGNO - Furti ciclomotori, denunciati due minorenni. In azione la Polizia Locale guidata dal tenente colonnello Marco Baffa. Dopo tanti furti di ciclomotori avvenuti negli ultimi giorni nel centro storico di Foligno o nei pressi delle scuole, la polizia locale ha bloccato due minorenni denunciandoli per furto all’autorità giudiziaria. In seguito alle diverse denunce presentate dai cittadini, la polizia municipale ha incrementato il controllo e il presidio del centro storico. In questo contesto un equipaggio della municipale ha intercettato, nei giorni scorsi, tre soggetti a bordo di ciclomotori, con altri tre trasportati, che tenevano una condotta di guida pericolosa e anche anomala lungo via Filzi all’incrocio con via Ottaviani. Dopo una serie di manovre a bordo dell’auto di servizio, per fermare i ciclomotori in condizioni di sicurezza, vista la presenza di diversi pedoni, i conducenti dei mezzi, non avendo vie di fuga, hanno abbandonato i ciclomotori fuggendo a piedi per le vie del centro. Ma due di questi, non avendo il volto celato da felpe e cappelli indossati dagli altri soggetti, venivano individuati chiaramente dai vigili urbani. A seguito dei controlli effettuati, i tre ciclomotori erano risultati rubati a proprietari residenti in città, che ne avevano denunciato nel frattempo il furto e ai quali sono stati già riconsegnati. Gli investigatori del a Comando di Polizia Locale hanno quindi provveduto a controllare il centro storico per individuare i soggetti fuggitivi. Il giorno dopo, un cittadino ha segnalato al comando la presenze di due ragazzi che stavano trascinando a forza un ciclomotore in via delle Ceneri. E’ intervenuto immediatamente un equipaggio della municipale che, dopo pochi minuti, ha individuato e fermato i due ragazzi, entrambi minorenni e residenti in Comuni del folignate, che rispondevano alla descrizione effettuata dal cittadino. Anche il ciclomotore, nel frattempo abbandonato, presentava segni inequivocabili di scasso. Il cittadino ha, di fatto, impedito il furto perché ha chiesto insistentemente ai due giovani per quale motivo trascinassero il mezzo in strada. I minori venivano, dopo accertamenti e confronti effettuati dai vigili urbani intervenuti, riconosciuti tra i soggetti che a bordo dei veicoli abbandonati e risultati rubati, si erano dati alla fuga il giorno precedente in via Filzi. Entrambi i minori dopo le procedure di rito e l’affidamento ai rispettivi genitori, informati dei fatti, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto e per gli ulteriori reati ravvisabili dalle condotte tenute. Anche nei prossimi giorni la polizia locale proseguirà nell’attività di prevenzione per incrementare il controllo del territorio.