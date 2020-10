Foligno, Rasiglia incanta con i “Paesaggi Sonori” promosso dalla Soprintendenza dell’Umbria con il concorso di UmbriaEnsemble

FOLIGNO È stato un vero successo il primo appuntamento della rassegna “Paesaggi Sonori”, promosso dalla Soprintendenza dell’Umbria con il concorso di UmbriaEnsemble. Domenica 11 ottobre a Rasiglia con la visita guidata al borgo realizzata a cura dell’associazione “Rasiglia e le sue sorgenti” e con il concerto Giochi d’acqua con musiche di Debussy, Ibert, Carbajo, Saint-Saëns, Schubert e Elgar, l’evento ha registrato il tutto esaurito ed è stato particolarmente apprezzato dal pubblico che, nella chiesa parrocchiale del borgo, ha omaggiato i musicisti con lunghi applausi. “Alla luce delle peculiarità e dell’importanza del Patrimonio culturale diffuso che caratterizza l’Umbria, questa Soprintendenza sta progettando e organizzando manifestazioni di varia natura, in linea con la necessità di mettere sempre di più i diversi pubblici al centro di un’idea allargata e interdisciplinare di fruizione dei beni materiali ed immateriali “ – ha dichiarato la Soprintendente Rosaria Mencarelli – “Siamo chiamati a tutelare e valorizzare al meglio il territorio e le sue eccellenze. E questo può avvenire solo con il concorso delle comunità locali e con partnership di qualità”. La Rassegna Paesaggi sonori è nata dalla collaborazione con Umbria Ensemble, formazione cameristica di fama internazionale che da sempre si distingue non solo per l’alta qualità artistica ma anche per la costante ricerca musicale e l’originalità delle proposte formulate; è sostenuta dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e dal Comune di Otricoli. “Sono stati scelti tre luoghi culturali che possono ben rappresentare aspetti diversi del nostro vasto patrimonio diffuso, da fruire anche con una guida d’eccezione, la musica”, continua la Soprintendente. La Rassegna prosegue con altri due incontri: domenica 18 ottobre alle 15,30 presso il Museo Archeologico di Colfiorito con la visita guidata al museo e il concerto Contrasti, e domenica 25 ottobre alle 9,30 presso l’Area Archeologica di Otricoli con visita guidata all’Antiquarium e il concerto Classico ritrovato. Per info e prenotazioni: 075 5741230

© RIPRODUZIONE RISERVATA