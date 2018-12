Foligno, rapina della Vigilia: per il cenone razziano pesce al supermercato. Donna fermata dalla polizia. Caccia alla complice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Se fosse un action movie il titolo sarebbe “Il colpaccio della vigilia”. Ma non è un film, bensì una rapina ai danni di un supermercato andata in scena 48 ore prima del Natale. Domenica mattina, appena prima di mezzogiorno due persone, una delle quali sicuramente una donna, sono entrate in un supermercato della periferia di Foligno, mescolandosi tra i clienti intenti a fare compere in vista del cenone della vigilia. La loro presenza, stando a quanto risulta a Il Messaggero, non è’ comunque passata inosservata agli addetti al pubblico esercizio. In particolare non è sfuggito loro il fatto che la coppia aveva delle borse apparentemente vuote. Una volta raggiunta la barriera casse, quelle stesse borse sono risultate alla vista piuttosto “gonfie”. Le ipotesi sono divenute sospetti e quando sono scattate le verifiche del caso una delle due componenti la coppia s’è scagliata contro uno degli addetti spintonandolo. Il maltolto - s’è appurato che si trattava quasi esclusivamente di pesce - è stato recuperato. La situazione s’è complicata e ne è nato un ulteriore parapiglia. Pare, infatti, che la persona controllata abbia tentato di riprendere la merce che era stata sottratta poco prima dall’interno del supermercato. A quale punto gli addetti hanno tentato di fermarla ma la reazione della donna è stata piuttosto esplosiva. La persona, infatti, nel tentativo di guadagnare l’uscita ha spintonato uno degli addetti facendolo finire a terra e poi è andata di corsa verso l’uscita. Inseguita da dipendenti e clienti del centro commerciale, la donna è stata fermata e contestualmente la zona è stata raggiunta dall’equipaggio di una Pantera della Squadra volante, già impegnato in quello specifico quadrante cittadino in servizi di prevenzione e repressione dei reati con particolare attenzione verso questo tipo di predatori. Il complice della donna, probabilmente anche lei una donna, è riuscito a dileguarsi mentre la persona fermata, dichiarata in arresto, è stata portata dai poliziotti in Commissariato per rispondere del reato di rapina. Il pesce, materialmente divenuto refurtiva, è stata restituito e le indagini proseguono ora a tutto campo. Si sta cercando l’altra persona che era insieme alla donna fermata e si vuole capire, come sempre accade in questo tipo di situazioni, se le due fossero da sole o se, invece, ad attenderle c’erano altre persone. Si sta approfondendo un ulteriore aspetto in relazione alla prevenzione e a al contrasto dei reati predatori: capire, anche sulla scorta della composizione della refurtiva, se nel territorio e anche fuori dai confini locali ci sia stati analoghi episodi criminosi.