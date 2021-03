Foligno, rapina una edicola puntando la pistola alla testa della titolare e scappa col denaro. Scatta la caccia all’uomo. In azione la polizia

FOLIGNO - Bandito solitario rapina l’edicola vicina alle scuole elementari di via Mameli nel quartiere Prato Smeraldo. È accaduto venerdì, poco prima delle 17. Il malvivente ha fatto irruzione nel locale e brandendo una pistola che ha puntato alla testa della titolare s’è diretto al registratore di cassa e s’è impossessato del denaro. Sul posto, per indagini del caso, la polizia con la Volante, Anticrimine Scientifica e pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche. E’ stata fatta intervenire anche una ambulanza del 118 per verificare lo stato di salute della vittima che, oltre ad un comprensibile choc, pare non abbia patito particolari conseguenze ed è comunque stata accompagnata all’ospedale San Giovanni Battista per accertamenti..

