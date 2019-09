Foligno, rapina finisce nel sangue: bandito assalta supermercato e sferra tre coltellate a un cliente. Indagano i carabinieri

FOLIGNO - Bandito assalta supermercato e ferisce, con tre coltellate, un cliente. E' accaduto sabato sabato, poco dopo le 20 ai danni del supermercato Tigre di via Carso a Foligno. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Foligno intervenuti sul posto con la Sezione Radiomobile, la Sezione Operativa e personale dlela Stazione di Foligno. Si da la caccia ad un bandito solitario che avrebbe agito a volto scoperto. Ci sarebbe quindi già un identikit utile a giungere ad una rapida identificazione del balordo e quindi alla sua cattura. L'uomo ferito è stato condotto d'urgenza dal 118 al vicino ospedale "San Giovanni Battista" per le cure del caso. Stando a quanto risulta le sue condizioni, pur se serie, non desterebbero motivi di particolare preoccupazione e l'uomo non è in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA