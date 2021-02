Foligno, un rapace nella canna fumaria del caminetto: liberato dai vigili del fuoco

FOLIGNO - Un rapace nella canna fumaria del camino. Una squadra dei vigili del fuoco di Foligno è intervenuta in via Flaminia vecchia, nel pomeriggio, a seguito di una richiesta per degli strani rumori provenienti dalla canna fumaria di un caminetto. La causa dei rumori era un rapace, forse un Astore, rimasto incastrato nel tubo probabilmente perché stava cacciando un paio di passerotti, anche questi usciti fuori dalla stessa canna fumaria. Il rapace è stato recuperato in perfetta forma e liberato, è tornato a poter volare.

