Foligno, raid alla sede operativa del Foligno Calcio. Vandali all'assalto dei locali, ma non prendono praticamente nulla.

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Tentato furto alla sede operativa del Foligno Calcio a Corvia, alle porte di Foligno. A ufficializzare i fatti il sito ufficiale della società calcistica che riporta: «Brutta sorpresa quella che abbiamo ritrovato questa mattina, 9 agosto, a Corvia. Gli uffici della nostra sede operativa e di quella della Fulginium sono stati presi di mira da un gruppetto di malintenzionati che questa notte si sono introdotti nella struttura, hanno forzato le porte e rovistato dappertutto, mettendo completamente a soqquadro la sede. Se per semplice divertimento (tant’è che hanno pensato anche di lasciare la loro firma sui muri…) o per cercare denaro non è dato da sapere, ma a parte i danni alle porte e alle pareti (una è stata sfondata con un calcio) e alla gran confusione, almeno non è stato portato via – per fortuna – praticamente nulla».

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA