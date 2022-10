Lunedì 10 Ottobre 2022, 06:00

FOLIGNO - Il rione Mazzante ha vinto la 41esima edizione, quella della ripartenza dopo lo stop da pandemia, della Quintanella di San Giovanni Profiamma. Una sfida, quella che i baby cavalieri degli otto rioni del borgo in sella alla bici da gara, che è stata per l’ennesima volta una gara di sano confronto. Alla fine, insieme al vincitore hanno comunque gioito tutti perché s’è trattato, come sempre, di una festa per i più piccoli. Il rione Mazzante guidato dal priore Elisa Carletti ha visto primeggiare su tutti il cavaliere Samuele Moretti (dama Adelina Anconetani). Ecco la classifica finale: Mazzante, San Girolamo, Mulino, Casebasse, Tutti, Cimabue, Colle, Fosso Treggiano. Poco prima dlela proclamazione del vincitore è stato conferito il premio “don eros Mancinelli”, che nella sua prima edizione è andato a Maria Neculau, priore del Turri. I cavalieri in gara si sono sfidati per aggiudicarsi l’ambitissimo palio dipinto da un maestro davvero d’eccezione. Si tratta di Petrica Valentin Michetti Aruxandei, artista di San Giovanni Profiamma di appena 12 anni. Alla manifestazione sono intervenuti in rappresentanza del Comune l’assessore Decio barili e il consigliere comunale Luciana Collarini. “È una manifestazione bellissima – ha sottolineato Barili - che chiude la stagione delle Giostre di Foligno. Eventi come questo sono la vera caldera per la Quintana dei prossimi anni”. E tra le tante sorprese vale ricordare su tutte la “prima volta” dei baby tamburini che in appena un mese, grazie all’impegno di Francesco Antonelli e Mary Olivieri, sono arrivati pronti a dare il ritmo alla manifestazione. Dopo aver dato il suono alla sfilata si sono esibiti anche nel suono unico che accomuna tutti e 8 i rioni della Quintanella di San Giovanni Profiamma. Molto apprezzata anche l’esibizione del Gruppo “Sbandieratori e Musici Città di Foligno”. Nella 41esima edizione della Quintanella di San Giovanni Profiamma si sono sfidati gli otto rioni del borgo e cioè: Fosso Treggiano (priore Agnese Berardi, cavaliere Pietro Galardini, dama Gaia Cimarelli); Casebasse (Laura Cordiali, Lorenzo Moretti, Aurora Perticari); Cimabue (Monica Cirocchi, Vincenzo Costanzo, Viola Mosconi); San Girolamo (Diego Iavarone, Alessio Prota, Lucrezia Villino); Mulino (Martina Mirti, Francesco Ottaviani, Anna Azzarelli); Mazzante (Elisa Carletti, Samuelel Moretti, Adelina Anconetani); Turri (Maria Neculau, Gabriel Dionigi, Valeria Franquillo); Colle (Leonardo Belloco, Lorenzo Proietti, Rebecca Maraglino). A supervisionare la 41esima Quintanella di San Giovanni Profiamma ci sarà la giuria composta da: Stefano Cruciani, Michele Franquillo, Sabatino Berardi, Claudio Monarca. E quello di ieri è stato un pomeriggio davvero speciale dove è stato possibile tornare a vivere un grande spettacolo tutto dedicato ai bambini e alle bambine. E come raccontano i due versi finali del Bando di gara della Quintanella di San Giovanni Profiamma: “Tutti accorrete o gente dei rioni con i vostri vessilli e con il vostro sprone che, anco se la propizia sorte non v’arride, il sol veder gaudenti i figli tutti allietar dovrebbe i trepidanti cuori. Tutti accorrete che è giorno di festa, lasciate le ansie, gioir si deve!!!”. La festa c’è stata e la gioia, incontenibile di tutti, pure. Ora, dopo un giusto e meritato riposo si inizierà a ragionale sull’edizione del prossimo anno che, stando a qualche più che prematuro rumors, si annuncia ancor più coinvolgente.