Martedì 4 Ottobre 2022, 10:15

FOLIGNO - Un viaggio nel tempo in salsa barocca. Lo si potrà vivere venerdì alle 21 al Politeama Clarici attraverso la proiezione del video “Quintana storia ed emozioni”, realizzato dalla TgR Rai dell’Umbria. Ci sono i personaggi del passato, quelli di oggi, tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione della Quintana. Quindi, 76 anni di Quintana e contemporaneamente di storia di Foligno. Grazie al video sarà possibile vedere o rivedere luoghi della città che non ci sono più o che sono cambiati. Così come si potranno riapprezzare i personaggi che hanno reso grande la Giostra della Quintana. Si tratta di una iniziativa importante, dal grande valore, e che chiude il mandato di quadriennio del Comitato Centrale dell’Ente Giostra della Quintana e dei consigli dei 10 rioni. A raccontare i dettagli del progetto ci hanno pensato Alessio Castellano, magistrato di Giostra alla Comunicazione, l’assessore alla Quintana Decio Barili, il presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli, il sindaco Stefano Zuccarini, il direttore della sede Rai dell’Umbria Giovanni Parapini e Luca Ginetto caporedattore TgR Umbria. “Si tratta – ha detto Castellano – di un evento aperto a tutti che permetterà di seguire l’evoluzione della città attraverso gli occhi della Quintana”. “Si tratta – ha detto Metelli – dell’evento conclusivo di mandato e per il quale ringrazio la Rai. Nell’occasione della proiezioni conferiremo anche cinque riconoscimenti che faranno da suggello a quel concetto di rinascita che la Quintana, come già avvenuto nel 1946, ha incarnato anche in relazione alla pandemia da Covid puntando su pace, serenità e, come ricorda il Bando di Giostra, sulla ‘concordia della cittade tutta’. Oggi possiamo dire che la Quintana non è più una rievocazione storica – conclude – ma è una necessità”. “Il nostro obiettivo – ha commentato Parapini – è ripartire dai territori raccontando le eccellenze umbre e portandole fuori dai confini regionali e nazionali”. “Ciò che andremo a vedere – ha ricordato Ginetto – è l’esito di un lavoro importante fatto di ricerca e di professionalità che racconta un percorso storico nelle sue eccellenze”. Di “grande occasione per la città e per la Quintana” ha parlato Barili. Appuntamento, quindi, a venerdì 7 al Politeama Clarici per la proiezione di “Quintana storia ed emozioni” che, partendo dalla rinascita della Quintana, arriverà agli eventi del 2022 attraverso un viaggio fatto di colori, emozioni, sfide e rivincite tutte, sempre, segnate dalla concordia. Ne sono un esempio i rioni, rivali in Campo, ma uniti per la città e per la Quintana come dimostrato dall’applauso corale che ha salutato Lorenzo Paci, cavaliere che a settembre ha corso per il Croce Bianca, che ha dato l’addio alla Giostra.