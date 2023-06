Sabato 10 Giugno 2023, 10:06

Grande successo di pubblico per la Staffetta dei Rioni storica manifestazione della Giostra della Quintana. In una piazza della Repubblica gremita si è svolta la corsa rivolta non solo alle contrade della Giostra della Quintana ma aperta anche alla Quintanella di Scafali e a quella di San Giovanni Profiamma. La manifestazione organizzata dalla società di atletica Educare con il movimento del presidente Leonardo Carducci, in collaborazione con la Winner Foligno, ha visto imporsi nella categoria “piccolo popolano” (bambini delle primarie) il Pugilli, per il “medio popolano”(ragazzi delle secondarie di primo grado) ha vinto l'Ammanniti mentre per il “grande popolano” si è imposto il Contrastanga. In virtù di questi risultati a vincere la combinata tra le tre categorie è stato l'Ammanniti che il prossimo anno, da campione in carica, cercherà di conquistare il bis e avere così l’opportunità di riporre il trofeo nella propria bacheca. A premiare i vari rioni il consigliere comunale Marco De Felicis, Giovanni Noli presidente del CSI, Luca Radi presidente della Commissione Artistica dell'Ente Giostra della Quintana, oltre che Simone Favaroni in rappresentanza della Quintanella di San Giovanni Profiamma, in cui ha trionfato il rione Fosso Teggiano, e Mirko Salari per la Quintanella di Scafali in cui a vincere è stato il rione Perticani. I rioni partecipanti hanno ricevuto in premio un orologio in ceramica realizzato dall'artista Andrea Sartor.

Classifiche: Piccolo Popolano 1. Pugilli 2. Croce Bianca 3. Spada 4. Morlupo 5. Cassero 6. Ammanniti 7. La Mora 8. Badia 9. Giotti 10. Contrastanga

Medio Popolano 1. Ammanniti 2. Spada 3. Morlupo 4. Pugilli 5. Giotti 6. Croce Bianca 7. Cassero 8. La Mora 9. Badia 10. Contrastanga

Grande Popolano 1. Contrastanga 2. Giotti 3. La Mora 4. Ammanniti 5. Badia 6. Spada 7. Pugilli 8. Cassero 9. Morlupo 10. Croce Bianca

Classifica Combinata 1. Ammanniti 22 punti (5+10+7) 2. Spada 22 punti (8+9+5) 3. Pugilli 21 punti (10+7+4) 4. Giotti 17 punti (2+6+9) 5. Morlupo 17 punti (7+8+2) 6. Croce Bianca 15 punti (9+5+1) 7. La Mora 15 punti (4+3+8) 8. Cassero 13 punti (6+4+3) 9. Contrastanga 12 punti (1+1+10) 10. Badia 11 punti (3+2+6)

Vincitore Quintanella San Giovanni Profiamma

Rione Fosso Treggiano Simone Scavo Vincenzo Costanzo Maria Sole Ventura Alice Bibi Vincitore Quintanella Scafali Rione Perticani Murad Tourbi Renato Negrini Giulia Ciardelli Elisa Lucidi Vincitore “medio popolano” Rione Ammanniti Tommaso Giommi Giulia Negroni Rebecca Negroni Gabriele Scarponi Vincitore “grande popolano” Contrastanga Mohuib Aya Armando Deda Morchid Achraf Giacomo Bellillo Vincitori Piccolo Popolano Rione Pugilli Beatrice Masciotti Alessia Massini Gabriele Serenelli Gianmarco Trombettoni