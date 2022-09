Foligno, oggi la Giostra della Rivincita. Una poltrona per tre

Una vittoria vale eguagliare Paolo Margasini. Un vittoria vale doppietta. Una vittoria vale il coronamento di un lungo lavoro partito dal “ritorno a casa”. È quella che oggi cercherà di ottenere Luca Innocenzi che di Quintana ne ha vinte 10 ed è ad un passo dalla storia visto che ad 11 c’è Paolo Margasini e lo farà, come annunciato dall’Ente Giostra, in sella a super Guitto. Poi c’è il campione di giugno, Lorenzo Melosso, primo ascolano a vincere a Foligno, che tenta la doppietta, che vale cappotto, dopo la splendida gara vinta a giugno. E poi c’è Massimo Gubbini del Giotti che dopo il ritorno a casa, e cioè al rione, ha grande voglia di fare bene. I “tre tenori”, e cioè i super favoriti Innocenzi, Melosso e Gubbini arrivano alla Rivincita forti di importanti vittorie estive. Innocenzi ha vinto la Quintana di Ascoli edizione di agosto (oltre al Niballo di Faenza), Gubbini ha vinto a Servigliano in agosto e la quintana di Ascoli di luglio. Melosso ha vinto, invece, la Giostra della Quintana de La Sfida e nei giorni scorsi il Palio di Valfabbrica. Con una giornata che vale la storia: oggi è l’ultima recita di Lorenzo Paci, esordio con vittoria per il Giotti con Nibbio (Sfida, 1993).

COSÌ IN CAMPO

Ecco i binomi che sono pronti a scendere in campo per sfidare il simulacro del dio Marte. Ammanniti: Tommaso Finestra su Doriano; Badia: Lorenzo Melosso su Look Amazing; Cassero: Luca Innocenzi su Guitto; Croce Bianca: Lorenzo Paci su Puck di Breme; Contrastanga: Daniele Scarponi su Olaya De L’Alguer; Giotti: Massimo Gubbini su Anna Aurora; La Mora: Mattia Zannori su Non succederà più; Morlupo: Alessandro Candelori su Franceschina; Pugilli: Nicholas Lionetti su Destination Paco; Spada: Pierluigi Chicchini su Romantic Walk.



Sarà una Rivincita davvero all’ultimo anello e all’ultimo centesimo dove a fare la differenza sarà la simbiosi del binomio che vedrà esplicare il rapporto cavallo e cavaliere con la destrezza e la velocità richiesta utile a vincere il palio senza commettere errori o incappare in penalità. Un rapporto specialissimo, quello tra cavallo e cavaliere, che sarà esaltato, pensando alle scuderie, da un nuovo riconoscimento. Un altro premio speciale è quindi quello voluto per ricordare una figura “speciale” legata indissolubilmente alla storia della Quintana: il premio roberto Valentini, per tutti “Slim”. Il figlio Mirko Valentini, ex cavaliere di Giostra, ha voluto, infatti, onorare la memoria del padre, recentemente scomparso, istituendo un premio che andrà alla scuderia proprietaria del cavallo che vincerà la giostra di settembre. Un premio, quindi, che non andrà al cavaliere ma a chi, con grande amore e passione, si occupa dei cavalli, i veri protagonisti della nostra Festa. Roberto Valentini non ha bisogno di presentazioni. Insieme ad Otello Margasini ha guidato una delle scuderia più vincenti della storia della Quintana di Foligno, segnando con i loro successi più di trent’anni di storia della Giostra. Il premio è costituito da un vero e proprio “palio” realizzato dall’artista folignate Massimo Botti.Rimanendo in tema di vittorie ecco l’albo d’oro dei rioni: Croce Bianca 23 palii vinti; Contrastanga, 16; Cassero e Pugilli 15 ciascuno; Giotti, 14; Morlupo 13; Ammanniti 12; Spada 7; Badia 5 e La Mora, 4. Ecco, invece, l’Albo d’oro Cavalieri: Paolo Giusti e Marcello formica 12 vittorie ciascuno; Paolo Margasini 11; Luca Innocenzi 10; Daniele Scarponi 9; Massimo Gubbini 7; Lorenzo Paci, Riccardo Conti e Fabio Cruciani 6 ciascuno; Gianluca Chicchini 5; Gianfranco Ricci 4; Pierluigi Chicchini 2, Lorenzo Melosso 1.Intanto sta procedendo più che bene la vendita dei biglietti. Gli ultimi tagliandi rimasti potranno essere acquistati direttamente all’Infopoint Quintana che si trova in Corso Cavour negli spazi del foyer dell’ex teatro Piermarini. La Giostra della Quintana de La Rivincita prenderà il via intorno alle 16.