Foligno, Quintana, non solo Sfida, già si sgomita per le elezioni

di Giovanni Camirri



FOLIGNO La Giostra della Quintana va al voto. E lo farà a fine anno, tra ottobre e novembre con i rioni, e il prossimo, probabilmente già a gennaio, dopo il rinnovo dei Consigli, si procederà con quello dell’ente Giostra della Quintana che ha in Domenico Metelli il suo vertice. La prima questione da affrontare è quella del rinnovo dei consigli rionali e quindi dei priori che li guidano. Degli attuali dieci priori in carica ne potrebbero cambiare tra sette e otto. In sella resterà di sicuro Andrea Ponti, vertice del rione Croce Bianca e, salvo altre decisioni stando a quanto risulta a Il Messaggero, Elisabetta Maggi Leoncilli Massi, numero uno del rione Morlupo. Passando ai cambi di vertice rionale all’Ammanniti Fabio Fiordiponti potrebbe passare il testimone a Federico Fiordiponti, oggi vice. Mentre il Contrastanga al priore Francesco Felicioni potrebbe succedere un nome di peso come quello di Carlo Mattioli. Cambio di vertice, ma ancora nessuna ipotesi sul nome, anche al Badia del priore Raoul Baldaccini. Al Cassero Giorgio Recchioni ha già passato il testimone a Fabio Serafini che dovrà decidere se proseguire l’esperienza o lasciare il passo. Altra incognita al Giotti dove Marco Terzarede, pur ricandidabile potrebbe invece apprestarsi a lasciare. Mandato in chiusura anche per Alessio Castellano dello Spada il cui successore è ancora da definire. Situazione diversa a La Mora. Chi subentrerà ad Alessio Albani potrebbe essere una persona vicina allo storico priore Decio Barili per il quale si aprirebbe, invece, una casella in chiave ente Giostra. Corsa, probabile, a due al Rione Pugilli. Al posto dell’uscente Stefano Mattioli potrebbero candidarsi, ma il condizionale è doverosamente d’obbligo, Roberto Coletti e Riccardo Federici. Dopo il rinnovo dei Consigli Rionali ad inizio del prossimo anno si procederà alla tornata elettorale per l’Ente Giostra della Quintana. Oltre al possibile ingresso di Decio Barili a Palazzo Candiotti, ce ne potrebbe essere anche un altro, e sempre un ex priore: Marco Bosano del Morlupo. Per lui si prefigurerebbe la corsa alla vicepresidenza. L’attuale numero due di Palazzo Candiotti, Guido Tofi, vertice del Foligno Calcio, proprio per motivi sportivi potrebbe passare il testimone. Altri magistrati di Giostra che potrebbero lasciare favorendo un ricambio potrebbero essere Stefano Trabalza (Commissione Artistica) in sella dalla presidenza di Pierluigi Mingarelli e Mauro Silvestri (Comunicazione) che ha raggiunto quota 18 anni. Dovranno essere sciolti in tempi rapidi anche perché la scadenza del voto per il rinnovo dei consigli rionali non è poi così lontana. Gli ambasciatori rionali hanno un arcano su cui lavorare: a che livello percentuale arriverà il ricambio dei priori? Come già accaduto in passato ci sarà qualche competitor alla lista di Domenico Metelli? Il Barocco attraverso le urne dei rioni e dell’Ente è chiamato a rinnovare le sue cariche. Come andrà a finire lo si capirà in un tempo non troppo distate. Il dibattito è aperto. Il momento attuale guarda però in questa fase, alla Giostra della Sfida che si correrà sabato sera al Campo de li Giochi.

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:31



