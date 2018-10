Foligno, Quintana, Luca Innocenzi dopo l'incidente: «Siamo combattenti»

Ultimo aggiornamento: 19:01

FOLIGNO - «Siamo combattenti, ma non siamo sempre fortunati. Poteva andare peggio ma è accaduto fortunatamente a fine stagione». A parlare, dall’ospedale Torrette di Ancona, dopo l’incidente che l’ha coinvolto domenica durante la Quintana di Moie, è Luca Innocenzi, il super campione delle Giostre che a Foligno difende i colori del rione Cassero. Innocenzi, dopo l’incidente, mentre era primo in gara e si stava apprestando alla vittoria, è stato trasferito in eliambulanza, come da procedura d’emergenza per gli atleti, a torrette. Le sue condizioni sono tenute sotto costante osservazione e si dovranno attendere accertamenti programmati tra una decina di giorni prima di valutare il possibile intervento operatorio. I sanitari, stando a quanto si apprende, attendono i tempi tecnici previsti per capire se le fratture riportare alla clavicola, e in particolare quelle che riguardano i traumi patiti ad una gamba, siano “composti” o se invece impongano un intervento di riduzione dei danni causati dall’impatto. Innocenzi stava cavalcando in pista quando verso la vittoria, quando è accaduto l’incidente e il cavaliere è finito rovinosamente in terra. «Non mi è mai accaduto - racconta Roberto, il papà di Luca Innocenzi - di esaurire la batteria del cellulare in una manciata di ore. E invece è accaduto per le tante telefonate, veramente migliaia, arrivate da tutta Italia da persone che, con ruoli diversi, si occupano di manifestazioni storiche e conoscono Luca e le sue capacità. Domenica, cpoi, a poche ore dall’incidente, all’ospedale di Ancona sono arrivati tutti i capi rioni delle principali Giostre, da Foligno ad Ascoli passando per Valfabbrica, solo per citarne alcune. E’ stata una dimostrazione d’affetto grandissima che mi ha commosso e - conclude - ci ha commosso tutti». E' ancora presto, quindi, per poter ragionare sui tempi di recupero di Luca Innocenzi. Il fatto che l’incidente di Moie sia avvenuto a fine stagione fa ragionare positivamente verso i tempi di recupero e di ritorno in pista per gli appuntamenti che attendono Luca Innocenzi. Tra una decina di giorni, come detto il quadro clinico complessivo sarà certamente più chiaro. Situazione ben più complicata, in chiave di partecipazione alle diverse Tenzoni, fu quella che Luca Innocenzi visse nel giugno 2016 quando rimase coinvolto in un incidente mentre era in motorino. Una situazione, quella del 2016, che gli impose un stop forzato dal quale il Campione, all’epoca al Contrastanga, s’è più che ripreso e dopo il rientro al Cassero ha regalato, quest’anno, la doppietta in quintana nelle giostre di giugno e settembre.