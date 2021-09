Giostra della Quintana, le pagelle della Rivincita. Ecco promossi e bocciati

Lunedì 13 Settembre 2021, 16:00

FOLIGNO - Eppure il dio Marte aveva apparecchiato una Giostra che scansati. Quattordici centesimi per decidere la Rivincita. Poi? Poi è arrivato lui, il Divino, è passato sopra a sudore, sogni, macerie degli altri e addio.

Innocenzi(Cassero). MessiRonaldo o RonaldoMessi? Non cambia. E per essere Pelé manca poco. Facciamo la Mano de Dios, ma lui non fa trucchi, stravince e basta. Voto 10 e lode

Chicchini(Contrastanga). Zitto zitto, lento lento si intasca un podio. Tigrotto per la tigna. Voto 7

Candelori(Morlupo). Sembrava uno slow motion, moviola per i più attempati. Nove anelli come ad agosto. Bravino, direbbero ai colloqui. Si applica. Ma la Giostra vera è ben altra roba. Voto 6

Finestra(Ammanniti). Più o meno come sopra. Anzi, un po’ meno. Soprattutto, che noia. Voto 6

Paci(Croce Bianca). Non ci resta che piangere. Il prof è evaporato quando doveva dare la zampata per far almeno increspare la sicurezza del Divino. Era 14 centesimi dietro, dicesi 14 e spadella in quel modo. Mah. Voto 4,5.

Melosso(Badia). Arriva in finale e manco la soddisfazione del netto. Voto 5.

Gubbini(Spada). Stava dentro. Un po’ di rincorsa, ma c’era. Poi l’infortunio al cavallo. Bravo a fermarsi. Senza voto

Scarponi(Giotti). La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo? Macché. Primo anello attaccato alla lancia per i baffi, altro che sfiga. Semplicemente il liscio più stretto della storia, ma figuraccia secca. Nascosta fino alla moviola (con processo) in taverna. Voto 3

Fondi(Pugilli). Ventitrè secondi e a casa. Voto 3

Zannori(La Mora). Prometta di affidarsi al nome del cavallo: Non Succederà Più. Intanto dietro la lavagna e in ginocchio sui ceci. Voto 2