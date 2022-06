Foligno, prove ufficiali della Giostra della Quintana è del Badia la miglior performance a percorso netto con 53.61. Il Giotti è il più veloce con 53.42 ma sbaglia il terzo anello

FOLIGNO – Prove Ufficiali della Quintana in vista de La Sfida del 18 Giugno la performance migliore a percorso netto è quella del Badia con Lorenzo Melosso in sella a Look Amazing che ferma i cronometri su 53.61 e quella più veloce , ma con un errore all’anello, il terzo, è stata quella di Massimo Gubbini del Giotti su Daytona Man. S’è chiusa poco prima della mezzanotte di domenica l’ultima seduta di test, quella delle “ufficiali”, che è servita da spunto alle scuderie per definire le ultimestrategie in vista de La Sfida. “Le prove sono importanti ma non sono determinanti ai fini della gara”. Lo aveva detto, parlando con il Messaggero, Lucio Cacace magistrato della Giostra della Quintana resposanbile della Commissione Tecnica. E come sempre dimostra della Quintana le prestazione in prova e quelle in gara sono sempre diverse.

Ecco quindi i risultati delle prove ufficiali suddivisi per ciascuna delle tre tornate previste

PRIMA TORNATA

Badia, cavaliere, Lorenzo Melosso, cavallo Look Amazing, tempo 53.61, percorso netto

Cassero, cavaliere Luca Innocenzi, cavallo Altrimenti, tempo 56.47, percorso netto

Ammanniti, Tommaso Finestra, cavallo Doriano, tempo 54.81, percorso netto.

Contrastanga, cavaliere Daniele Scarponi, cavallo Olaya de l’Alguer, tempo 54.80, percorso netto.

Giotti, cavaliere Massimo Gubbini, cavallo Daytona Man, tempo 53.42, errore al terzo anello.

La Mora, 𝖼𝖺𝗏𝖺𝗅𝗂𝖾𝗋𝖾 Mattia Zannori, Dragon Fly Star, 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 57.02, percorso netto

Morlupo, 𝖼𝖺𝗏𝖺𝗅𝗂𝖾𝗋𝖾 Alessandro Candelori, 𝖼𝖺𝗏𝖺𝗅𝗅𝗈 Lo Zingaro, 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 55.02, percorso netto

Pugilli, 𝖼𝖺𝗏𝖺𝗅𝗂𝖾𝗋𝖾 Nicholas Lionetti, 𝖼𝖺𝗏𝖺𝗅𝗅𝗈 Botteghe Oscure, 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 56.41, errore al terzo anello

Spada, 𝖼𝖺𝗏𝖺𝗅𝗂𝖾𝗋𝖾 Pierluigi Chicchini, 𝖼𝖺𝗏𝖺𝗅𝗅𝗈 Romantic Walk, 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 54.70, percorso netto

Croce Bianca, 𝖼𝖺𝗏𝖺𝗅𝗂𝖾𝗋𝖾 Lorenzo Paci, 𝖼𝖺𝗏𝖺𝗅𝗅o Temesvar 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 55.54, percorso netto

SECONDA TORNATA

Badia Lorenzo Melosso su Texsas Cactus, 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 53.88, percorso netto

Ammanniti: Tornata non effettuata

Cassero, Luca Innocenzi su Gun Jo, 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 55.72, percorso netto

Contrastanga, Daniele Scarponi su Olaya de l’Alguer 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 54.74, errore al secondo anello

Giotti Massimo Gubbini su Anna Aurora, 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 54.85 percorso netto

La Mora, Mattia Zannori in sella a Dragon Fly Star, 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 58.71, percorso netto

Morlupo, Alessandro Candelori su Josefenko, 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 55.93 errore al primo e secondo anello

Pugilli, Nicholas Lionetti in sella a Botteghe Oscure, 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 55.43, errore al terzo anello

Spada, Pierluigi Chicchini su Unknow Princess, 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 54.66, percorso netto

Croce Bianca, Lorenzo Paci in sella a Capitan Segreto, 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 56.65, percorso netto

TERZA TORNATA

Non hanno effettuato la terza tornata i rioni Badia, Cassero, Contrastanga, Giotti, La Mora, Spada, Croce Bianca.

Ammanniti, Tommaso Finestra in sella a Zip Line, 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 56.64, errore al primo anello

Morlupo, Alessandro Candelori su Josepenko 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 56.35, errore al primo anello

Pugilli, Nicholas Lionetti in sella a Run to me: dopo un errore di percorso riparte con la tornata che fa segnare il tempo di 1.00.95