Foligno, presi i fuggiaschi dell'auto scura. Scattano denunce e sanzioni per 5mila euro. In azione i Carabinieri della Sezione Radiomobile

FOLIGNO - E’ durata davvero poco la fuga dei due soggetti che, a bordo di una Opel Corsa scura, martedì tra le 14 e le 15 hanno scatenato il panico dopo il furto di un portafogli sottratto da un camion in sosta a confine tra Foligno e Montefalco. I due uomini sono stati intercettati dall’equipaggio di una gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno nell’immediatezza del furto. L’auto scura ha dato vita, per un portafogli, ad una fuga da action movie made in Usa. Una fuga pericolosissima con manovre, stando a quanto si apprende, estreme. L’utilitaria è stata braccata dai carabinieri, coordinate dal comandante della Compagnia, il capitano Angelo Zizzi, che hanno attivato tutti i dispositivi di sicurezza necessari a garantire l’incolumità delle persone nelle zone attraversate dall’auto in fuga. Le fasi successive l’inseguimento, e la temporanea scomparsa della vettura scura e dei due suoi occupanti, ha visto i militari della Sezione Radiomobile non mollare la presa. La conoscenza del territorio tanto quello di Foligno che dei Comuni limitrofi, ha visto i segugi della Compagnia di Foligno indirizzare le ricerche verso un preciso ambito che ha permesso l’individuazione sia della vettura che dei i suoi due occupanti, Il veicolo è stato sequestrato e i due soggetti sono stati portati nella caserma dell’Arma in via Garibaldi. Per loro è scattata la denuncia in concorso per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Stando a quanto risulta a Il messaggero sono scattate anche pesantissime sanzioni per violazioni varie al Codice della Strada per un ammontare complessivo di 5mila euro. Nel corso dell’inseguimento, cui hanno assistito come testimoni involontari diversi cittadini, ci sono stati anche “contatti” tra la gazzella dei carabinieri e l’auto in fuga nel tentativo di fermare la pericolosissima fuga a gran velocità. Contati che si sono trasformati in danni a carico dell’auto dei militari quando l’utilitaria, per guadagnarsi la fuga ritenuta definitiva, avrebbe effettuato una improvvisa retromarcia finendo contro la gazzella. Nella notte tra martedì e ieri, ed in particolare ieri mattina, è arrivata la svolta con la definitiva individuazione della Corsa scura e dei due suoi occupanti cui sono state contestate le ipotesi di reato tutte in concorso di, come detto, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato. Il riserbo sull’accaduto, vale ricordarlo, resta strettissimo. Come detto non si conoscono particolari sui due soggetti finiti nella rete dei carabinieri. Non si sa se siano o meno italiani e se si tratti di soggetti residenti sul territorio, nel comprensorio regionale e se, invece, vengano da fuori. Elementi, questi che, evidentemente, sono al vaglio degli investigatori dei carabinieri guidati dal loro comandante, il capitano Zizzi.