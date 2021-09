«Dammi i soldi per la droga», minaccia la madre, danneggia casa e ferisce poliziotto: un arresto a Foligno

Giovedì 30 Settembre 2021, 08:27

FOLIGNO La richiesta insistente di denaro, il diniego della madre e la conseguente esplosione d'ira. Sono questi gli ingredienti alla base di un intervento della Volante del Commissariato di Foligno. Gli agenti hanno arrestato un trentenne che , dopo il rifiuto della madre di dargli soldi per comprare la droga, ha iniziato, come aveva minacciato, a distruggere mobili e suppellettili della casa. Un agente, nell'intervento inenscato dalle richiesta dei vicini di csa, è rimasto leggermente ferito. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di estorsione, lesionie resistenza a pubblico uffciale. Il fatto è avvenuto in centro storico.