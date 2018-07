Foligno, polizia locale blitz antiabusivi: vende frutta in un'area non consentitita, scatta la maxi multa. All'ospedale individuati due parcheggiatori fuorilegge.

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Blitz anti abusivi, in azione la Polizia Locale di Foligno, guidata dal comandante Massimiliano galloni. Nel corso di un controllo per combattere il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nell’area dell’ospedale, 2 extracomunitari sono stati sanzionati appunto dalla Polizia Locale che ha impiegato personale in borghese e un'autocivetta. Un extracomunitario, con il permesso di soggiorno non in regola, è stato accompagnato all’ufficio stranieri del commissariato di polizia di Foligno. Nella zona era presente anche un venditore ambulante di Afragola (Na) che vendeva frutta in un’area non consentita. Gli è stata elevata una sanzione di mille euro.



Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:14



