Foligno, Polizia Locale accordo per nuovi servizi. Chieste assunzioni

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Polizia locale, in campo nuovi servizi. Nelle scorse ore le sigle sindacali Fp-Cgil, Uil-Fpl e Csa tramite i propri rappresentanti sindacali, hanno firmato con il comandante della Polizia Locale di Foligno, Massimiliano Galloni, un accordo da lui redatto per un progetto di attivazione di nuovi servizi per il biennio 2018-2019. Lo scopo del progetto è quello di mettere in campo le competenze della Polizia Locale di Foligno in una serie di azioni integrate anche con le altre forze dell’ordine, che potenzino i servizi di istituto, sia sotto il profilo della copertura oraria, sia sotto quello della qualità operativa. Gli obiettivi sono quelli di aumentare la presenza della Polizia locale durante il weekend, nel periodo da maggio ad ottobre, sia in termini numerici, sia estendendo l’orario fino alle ore una di notte, garantendo maggiori controlli sulle attività commerciali nell’area “movida” e mirati a contenere i fenomeni di guida pericolosa, in stato di ebrezza e senza assicurazione. Il prossimo anno, entro il mese di aprile, verranno analizzate eventuali criticità del progetto, per valutare una rimodulazione condivisa con l’amministrazione. «Si prende spunto - spiegano i sindacati - da questo accordo per sollecitare la stessa Amministrazione a mettere in campo al più presto la possibilità di nuove assunzioni, al fine di poter continuare a garantire questo livello di servizi».

Venerd├Č 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA