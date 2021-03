21 Marzo 2021

di Giovanni Camirri

(Lettura 3 minuti)







FOLIGNO -«Correte, hanno appena tentato di scipparmi e nei giorni scorsi c’erano già riusciti». È la richiesta di aiuto che ieri mattina una donna ha indirizzato alle forze dell’ordine dopo aver subito un tentativo di scippo da parte del “solitario” da giorni al centro di una caccia all’uomo che sta coinvolgendo tutte le forze dell’ordine di Foligno. La vittima di ieri, il fatto s’è verificato nella centralissima via Cairoli, era stata già bersaglio dello scippatore solitario che le aveva portato via la borsetta con all’interno oltre mille euro. Ma l’azione del ricercato numero uno a Foligno non s’è fermata qui. Perché, evidentemente in forza dell’impellenza di fare denaro facile, la primula rossa degli scippi ha percorso poche centinaia di metri e ha scippato un’altra donna stavolta lungo la vicina via Nazario Sauro. E col tentato in un caso e compiuto scippo di ieri, sale a quota 12 il numero dei colpi riusciti che diventano 13 col tentato scippo sempre di ieri. A questi si giungono anche tre furti su autovettura in sosta, due dei quali proprio in via Cairoli con, in un caso, la vittima all’interno dell’auto. La scelta di cambiare, di poco, la zona in cui di volta in volta colpire potrebbe esser motivata dalla pressione investigativa che polizia e carabinieri hanno messo in campo. C’è un elemento, però, che fa capire come lo scippatore solitario si stia muovendo. Tutte le zone teatro degli scippi sembrano esser state ben studiate in quanto non risultano esserci immagini delle telecamere. Un fatto questo che vede il ricercato numero uno in città o esser molto scaltro oppure particolarmente, da un punto di vista criminale, molto fortunato. Polizia e carabinieri stanno ragionando all’interno di un perimetro ben definito non lasciando nulla al caso. La scelta di seguire la scia del denaro di volta in volta rubato alle vittime potrebbe portare ad importanti sviluppi. L’ondata di scippi tra centro e prima periferia ha subito una impennata dalla prima settimana di febbraio scorso. Una necessità di fare soldi che diventa un ulteriore elemento di analisi investigativa utile a chiudere definitivamente il cerchio intorno allo scippatore seriale che potrebbe esser coinvolto anche nella rapina all’edicola di Prato Smeraldo. Debiti' Droga? Altro? Elementi che saranno chiariti dagli investigatori che stanno lavorando su questi fatti senza soluzione di continuità. A ciò va aggiunto anche un risvolto della medaglia non secondario. Le donne che lavorano in centro, tra uffici, negozi e attività di ristorazione, si sono organizzate diversificando gli orari e muovendosi evitando di farlo da sole soprattutto in orario di chiusura serale. Piccoli ma importanti accorgimenti che possono risultare essenziali per evitare di diventare il bersaglio di turno dello scippatore solitario che colpisce sia muovendosi a piedi che in bicicletta. E sempre con la mascherina ben calzata sul volto così da rendersi ancor meno riconoscibile. Un ulteriore elemento di analisi potrebbe arrivare anche dall’approfondimento, non soltanto sugli orari, ma anche sui giorni della settimana in cui agisce. Potrebbe, ma si tratta di una mera ipotesi, delinearsi una sorta di schema. Al di la di ogni congettura, che tale resta, ancora una volta vale ricordare l’invito delle forze dell’ordine a segnalare ogni situazione anomala comprese presenze non usuali.