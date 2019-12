Foligno, Polizia: assegnate le borse di studio in memoria del soprintendente capo Romano Riccetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Consegnate, negli spazi del Commissariato di Polizia a Foligno, le borse di studio in memoria del sovrintendente capo Romano Riccetti. L’iniziativa, in accordo con la famiglia del poliziotto prematuramente venuto a mancare, è stata organizzata dal sindacato di Polizia Silp per la Cgil. Alla cerimonia giunta alla sua quinta edizione, ha visto intervenire insieme ai premiati il segretario regionale del Silp Per la Cgil Libero Luchini, quello provinciale Mirko Cerasoli, il dirigente del Commissariato, vicequestore Bruno Antonini, e, in rappresentanza del Questore, il vicario della Questura di Perugia Angelo Serrajotto, il segretario della Camera del Lavoro di Perugia Filippo Ciavaglia, Nadia Berardi, moglie del compianto Riccetti, e loro figlio. Il progetto riguarda la messa a disposizione di due borse di studio destinate a figli di poliziotti frequentanti le sucole medie e le superiori, che si siano disti per i voti conseguiti. «Questa quinta edizione - spiega il segretario regionale Luchini - ha registrato una grande partecipazione essendo state inviate circa 50 domande che poi sono state vagliate e selezionate. Ciascuna delle borse di studio è da 500 euro. Sono stati premiati i figli dei colleghi Paolo romanelli e Danilo mattoni. In questa quinta edizione, essendoci stato anche un ex aequo abbiamo deciso di premiare anche il figlio del compianto ispettore Roberto Gnagnetti, collega scomparso prematuramente quest’anno. «Rinnoviamo un impegno e un’iniziativa lodevole che va a studenti che onorano il loro impegno scolastico nella maniera migliore e che ci permette di ricordare - conclude - il nostro caro collega». Il sovrintendente capo Romano Riccetti, originario di Nocera Umbra, venne a mancare, all’età di 52 anni, nel 2014. Un infarto non gli ha lasciato scampo mentre si trovava a Bologna per seguire una delle sue grandi passioni: il camper. Riccetti fu segretario regionale del Silp per la Cgil e fu pure presidente del Camper Club di Foligno, sodalizio col quale organizzò un grande evento camperistico in occasione del festival “I Primi d’Italia”. Il suo ricordo viene perpetrato anche attraverso queste borse di studio.