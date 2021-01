Foligno: pista ciclopedonale, sarà adeguato impianto illuminazione tra via Intermezzi e via Parma

FOLIGNO - Tanti punti luce in più per illuminare in modo più efficace – tra via Intermezzi e via Parma – la pista ciclopedonale di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto–Assisi e la rete ciclabile urbana di Foligno. Nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova infrastruttura – i lavori partiranno giovedì 14 gennaio per una durata di 45 giorni e un costo di circa 46mila euro – il Comune di Foligno ha previsto l’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione tra via Intermezzi e via Parma per migliorare la fruibilità della nuova pista. L’intervento riguarderà la sostituzione e l’implementazione degli attuali punti luce con 89 nuovi apparecchi a tecnologia LED equipaggiati con moduli per il telecontrollo, la telegestione e predisposti per il supporto di altri servizi in ottica “smart grid”. Il vicesindaco Riccardo Meloni, che ha la delega ai lavori pubblici, ha sottolineato che “nell’ottica di ammodernamento ed efficientamento della pubblica illuminazione questo intervento renderà la nuova infrastruttura più sicura e fruibile. L’amministrazione comunale, nonostante i tempi difficili che stiamo vivendo, pone sempre in primo piano lo sviluppo e l’ammodernamento della città”.

