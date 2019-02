Foligno, a piedi per tornare a casa prima sceglie la via più pericolosa: i binari della ferrovia. Bloccato dalla polizia ferroviaria, scatta la multa da 500 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Per tornare prima a casa cammina lungo i binari. Una situazione pericolosissima che è costata ad un 40enne una multa da 500 euro. In azione gli agenti della Sezione di Polizia Ferroviaria di Foligno guidata dal Comandante Alessandro D’Antoni. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa lunga la linea ferroviaria nella tratta Foligno-Trevi, in direzione Roma. Il 40enne già noto alle forze dell'ordine, ha scavalcato la recinzione che delimita i binari per raggiungere la propria abitazione sita a ridosso della linea ferroviaria. Un ferroviere fuori servizio a passeggio in zona se ne è accorto, ha percepito il pericolo per la persona e ha contattato gli uffici. Immediata la segnalazione agli agenti della Polizia Ferroviaria ed altrettanto repentina l'attività di rintraccio del soggetto. Raggiunto dai poliziotti prima dell’arrivo del treno, l’uomo, che indossava anche degli auricolari con cui stava ascoltando della musica, è stato velocemente allontanato dalla sede ferroviaria. Una volta identificato ha giustificato il suo gesto riferendo di aver utilizzato la strada ferrata come scorciatoia per raggiungere prima la propria abitazione. Per lui è scattata la multa di oltre 500 euro, così come previsto dalle norme ferroviarie, per accesso in area non autorizzato.