Foligno, perseguita la ex: la polizia arresta stalker in bicicletta

di Giovanni Camirri

FOLIGNO – Stalker in bicicletta arrestato dalla Polizia a Foligno. E' stato un fine serata davvero movimentato, quello andato in scena mercoledì in centro a Foligno. Un fine serata che s'è concluso con l'arresto di un 50enne disoccupato accusato di atti persecutori, cioè stalking, nei confronti della ex compagna con la quale da tempo era stata interrotta la relazione. La donna – stando a quanto riferisce la polizia – aveva sporto denuncia un paio di settimane fa in Commissariato per atti persecutori nei confronti dell'ex compagno spiegando ai poliziotti che l'uomo aveva messo in atto a suo carico una serie di azioni consistenti in pedinamenti e aveva proferito minacce concretizzando un contesto che l'aveva costretta a cambiare le normali abitudini di vita. Mercoledì sera l'ennesima vicenda. La polizia ha ricostruito che l'uomo s'è presentato, in bicicletta, sotto casa della donna proferendo insulti al suo indirizzo. La donna ha chiamato il 113 e la Volante, che si trovava nelle vicinanza per un servizio di controllo del territorio, è velocemente intervenuta. Il 50enne alla vista della pantera è fuggito in sella bicicletta lanciando nel dedalo di vicolo del centro. Alle sue calcagna si sono messi gli agenti che l'hanno inseguito correndo a piedi. Nella fuga l'uomo è caduto in terra ed è stato fermato. E' stato condotto in pronto soccorso dove ha poi dato in escandescenze e nel frangente della fuga e poi in ospedale ha pure sferrato calci ed un pungo ad un agente. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato condotto in carcere a Spoleto.

Gioved├Č 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:39



