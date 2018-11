Foligno perdita d acqua in via dei Mille blocca la cucina del Comune. Venerdì nero per 1.200 studenti. Sul posto la Polizia locale

FOLIGNO- Venerdì nero a Foligno. Chiuso il traffico in via dei Mille per una perdita. Lavori in corso. A causa della perdita d'acqua, la cucina centralizzata del Comune non potra' erogare i 1200 pasti previsti in data odierna per le scuole materne e per le scuole medie che fanno rientro pomeridiano. Lo ha reso noto il Comune. Sul posto oltre agli operai gli agenti del Comando della Polizia Locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA